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В Уфе умерла девушка, попавшая в больницу лишь после третьего вызова скорой - РИА Новости, 05.08.2026
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18:05 05.08.2026 (обновлено: 18:10 05.08.2026)
В Уфе умерла девушка, попавшая в больницу лишь после третьего вызова скорой

В Уфе скорая забрала пациентку только после третьего вызова, девушка умерла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уфе 18-летняя девушка скончалась в больнице после госпитализации.
  • Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
  • Мать погибшей вызывала скорую помощь несколько раз, и девушку госпитализировали только после третьего вызова.
УФА, 5 авг - РИА Новости. Девушка, которую госпитализировали только после третьего вызова скорой помощи, скончалась в больнице в Уфе, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Башкирии.
Следственными органами по факту смерти 18-летней девушки в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), говорится в сообщении.
"По версии следствия, в июле после доставления в больницу скончалась 18-летняя девушка. Установлено, что мать погибшей неоднократно вызывала бригаду скорой медицинской помощи, однако дочь госпитализировали только после третьего вызова", - сообщает СУСК.
В ходе расследования будут проведены необходимые экспертные исследования, в том числе качества оказания медицинской помощи, добавили в ведомстве.
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