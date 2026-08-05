В Уфе умерла девушка, попавшая в больницу лишь после третьего вызова скорой

Краткий пересказ от РИА ИИ В Уфе 18-летняя девушка скончалась в больнице после госпитализации.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Мать погибшей вызывала скорую помощь несколько раз, и девушку госпитализировали только после третьего вызова.

УФА, 5 авг - РИА Новости. Девушка, которую госпитализировали только после третьего вызова скорой помощи, скончалась в больнице в Уфе, возбуждено уголовное дело, сообщило СУСК РФ по Башкирии.

Следственными органами по факту смерти 18-летней девушки в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), говорится в сообщении.

"По версии следствия, в июле после доставления в больницу скончалась 18-летняя девушка. Установлено, что мать погибшей неоднократно вызывала бригаду скорой медицинской помощи, однако дочь госпитализировали только после третьего вызова", - сообщает СУСК.