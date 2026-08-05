Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде работнику мясного цеха оторвало руку - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 05.08.2026
В Нижнем Новгороде работнику мясного цеха оторвало руку

В Нижнем Новгороде работнику цеха оторвало руку фаршемешалкой

© РИА Новости / Станислав КрасильниковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работнику мясного цеха ООО «Амбар Маркет» в Нижнем Новгороде оторвало руку на фаршемешалке.
  • Гострудинспекция региона проводит расследование несчастного случая на производстве.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Работнику мясного цеха нижегородской компании оторвало руку машиной для приготовления фарша, сообщила региональная трудовая инспекция.
"Сорокадвухлетний работник мясного цеха ООО "Амбар Маркет", выполняя работу на фаршемешалке в цехе в Канавинском районе Нижнего Новгорода, получил травму правой руки. Рука попала в шнек работающей фаршемешалки и оказалась зажата. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали травматическую ампутацию правого предплечья и иные повреждения правой руки", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку
25 июля, 11:24
Отмечается, что полученные травмы сопровождались травматическим шоком и были отнесены врачами к категории тяжелых. Гострудинспекцией региона проводится расследование несчастного случая на производстве, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Во Владивостоке два работника погибли, сорвавшись с высоты на стройплощадке
16 июля, 15:06
 
ПроисшествияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала