Последствия пожара на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве

Последствия пожара на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве

В ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ В среду, 5 августа, в подвальной части корпуса ЦНИИмаш в Королеве произошло задымление.

Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации, эвакуация работников проведена незамедлительно.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задымление произошло в подвальной части корпуса ЦНИИмаш в Королеве, пожар локализован, идет его ликвидация, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".​

"В среду, 5 августа, в 12.58 мск сработала пожарная сигнализация в одном из корпусов на территории АО "ЦНИИмаш" (входит в "Роскосмос"). В ходе проверки было обнаружено задымление в подвальной части корпуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация работников была проведена незамедлительно.

"На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации возгорания. Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации", - уточнили в пресс-службе.

Также указывается, что ЦНИИмаш благодарит все оперативные службы за быстрые и профессиональные действия.​