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В ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар - РИА Новости, 05.08.2026
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17:04 05.08.2026 (обновлено: 17:11 05.08.2026)
В ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар

В ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар в подвальной части корпуса

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоследствия пожара на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве
Последствия пожара на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Последствия пожара на территории ЦНИИмаш в подмосковном Королеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В среду, 5 августа, в подвальной части корпуса ЦНИИмаш в Королеве произошло задымление.
  • Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации, эвакуация работников проведена незамедлительно.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Задымление произошло в подвальной части корпуса ЦНИИмаш в Королеве, пожар локализован, идет его ликвидация, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".​
"В среду, 5 августа, в 12.58 мск сработала пожарная сигнализация в одном из корпусов на территории АО "ЦНИИмаш" (входит в "Роскосмос"). В ходе проверки было обнаружено задымление в подвальной части корпуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуация работников была проведена незамедлительно.
"На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к ликвидации возгорания. Пожар локализован, принимаются меры к его полной ликвидации", - уточнили в пресс-службе.
Также указывается, что ЦНИИмаш благодарит все оперативные службы за быстрые и профессиональные действия.​
ЦНИИмаш - головной научный институт "Роскосмоса". На его территории находится Центр управления полетами (ЦУП), откуда контролируется российский сегмент Международной космической станции.​
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