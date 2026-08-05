Водитель гендиректора компании — создателя дрона "Упырь" погиб при взрыве

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Водитель гендиректора компании-создателя дрона "Упырь" Владимира Ткачука, пострадавшего в результате взрыва машины, погиб при этом происшествии, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

"Водитель и по совместительству охранник Владимира Ткачука погиб при попытке покушения на него под Екатеринбургом", - сказал он.