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Водитель гендиректора компании — создателя дрона "Упырь" погиб при взрыве - РИА Новости, 05.08.2026
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15:22 05.08.2026 (обновлено: 15:43 05.08.2026)
Водитель гендиректора компании — создателя дрона "Упырь" погиб при взрыве

Водитель гендиректора "Уралдронзавода" погиб при взрыве авто под Екатеринбургом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 4 августа произошел взрыв автомобиля в Свердловской области.
  • Пострадавшим при взрыве может являться директор предприятия, производящего FPV-дрон «Упырь», Владимир Ткачук, он находится в реанимации.
  • Водитель и по совместительству охранник Владимира Ткачука погиб при взрыве.
ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Водитель гендиректора компании-создателя дрона "Упырь" Владимира Ткачука, пострадавшего в результате взрыва машины, погиб при этом происшествии, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
Ранее источник в оперативных службах уточнил РИА Новости, что при взрыве автомобиля в Свердловской области, который произошел вечером 4 августа, пострадал один человек. Пострадавшим может являться директор предприятия, производящего FPV-дрон "Упырь" Владимир Ткачук. Он отметил, что следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, пострадавший находится в реанимации.
"Предположительно, взрыв раздался прямо за его спиной", – сообщил собеседник агентства.
Другой источник подтвердил РИА Новости информацию о гибели водителя Ткачука.
"Водитель и по совместительству охранник Владимира Ткачука погиб при попытке покушения на него под Екатеринбургом", - сказал он.
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