Водитель гендиректора компании — создателя дрона "Упырь" погиб при взрыве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вечером 4 августа произошел взрыв автомобиля в Свердловской области.
- Пострадавшим при взрыве может являться директор предприятия, производящего FPV-дрон «Упырь», Владимир Ткачук, он находится в реанимации.
- Водитель и по совместительству охранник Владимира Ткачука погиб при взрыве.
ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Водитель гендиректора компании-создателя дрона "Упырь" Владимира Ткачука, пострадавшего в результате взрыва машины, погиб при этом происшествии, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
Ранее источник в оперативных службах уточнил РИА Новости, что при взрыве автомобиля в Свердловской области, который произошел вечером 4 августа, пострадал один человек. Пострадавшим может являться директор предприятия, производящего FPV-дрон "Упырь" Владимир Ткачук. Он отметил, что следователями возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом, пострадавший находится в реанимации.
"Предположительно, взрыв раздался прямо за его спиной", – сообщил собеседник агентства.
Другой источник подтвердил РИА Новости информацию о гибели водителя Ткачука.
"Водитель и по совместительству охранник Владимира Ткачука погиб при попытке покушения на него под Екатеринбургом", - сказал он.