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В Улан-Удэ жителям микрорайонов Аршан и Лысая Гора начали подавать воду - РИА Новости, 05.08.2026
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13:40 05.08.2026 (обновлено: 15:16 05.08.2026)
В Улан-Удэ жителям микрорайонов Аршан и Лысая Гора начали подавать воду

В Улан-Удэ начали подавать воду жителям микрорайонов Аршан и Лысая Гора

© Fotolia / JJСмеситель на кухне
Смеситель на кухне - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Fotolia / JJ
Смеситель на кухне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В микрорайонах Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ произошла авария, из-за которой без воды остались 700 частных домов, более 70 многоэтажек и 3 социальных объекта.
  • Специалисты «Водоканала» завершили работы и начали запускать систему водоснабжения, скоро вода появится у всех абонентов.
УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Жителям микрорайонов Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ, оставшимся ранее без воды из-за аварии, начали подавать водоснабжение, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Водоканала".
Ранее в ведомстве сообщили агентству, что 700 частных домов, более 70 многоэтажкек, 3 социальных объекта остались без воды из-за аварии в микрорайонах Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ.
"Работы завершены. Сейчас идёт запуск системы водоснабжения - наши специалисты запускают систему, контролируют параметры сети во избежание гидравлических ударов", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что уже в ближайшее время вода появится у всех абонентов микрорайонов Аршан и Лысая гора - для заполнения системы и стабилизации давления требуется немного времени.
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