В Улан-Удэ жителям микрорайонов Аршан и Лысая Гора начали подавать воду

Краткий пересказ от РИА ИИ В микрорайонах Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ произошла авария, из-за которой без воды остались 700 частных домов, более 70 многоэтажек и 3 социальных объекта.

Специалисты «Водоканала» завершили работы и начали запускать систему водоснабжения, скоро вода появится у всех абонентов.

УЛАН-УДЭ, 5 авг - РИА Новости. Жителям микрорайонов Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ, оставшимся ранее без воды из-за аварии, начали подавать водоснабжение, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Водоканала".

Ранее в ведомстве сообщили агентству, что 700 частных домов, более 70 многоэтажкек, 3 социальных объекта остались без воды из-за аварии в микрорайонах Аршан и Лысая Гора в Улан-Удэ.

"Работы завершены. Сейчас идёт запуск системы водоснабжения - наши специалисты запускают систему, контролируют параметры сети во избежание гидравлических ударов", - рассказала собеседница агентства.