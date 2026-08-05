Глава компании — создателя "Упыря" пострадал при взрыве машины на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Урале подорвали машину, в которой находился создатель БПЛА "Упырь" Владимир Ткачук, сообщили РИА Новости в оперативных службах.

По его словам, раненый находится в реанимации, за его жизнь борются медики. Взрыв, предположительно, раздался прямо за спиной у его его охранника, который погиб на месте.