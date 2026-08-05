Глава компании — создателя "Упыря" пострадал при взрыве машины на Урале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Свердловской области подорвали машину, в которой, предположительно, находился создатель дрона "Упырь" Ткачук.
- Как сообщается, он в реанимации, за его жизнь борются медики.
- Его водитель погиб на месте.
- Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Урале подорвали машину, в которой находился создатель БПЛА "Упырь" Владимир Ткачук, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"При взрыве автомобиля в Свердловской области, который произошел вчера вечером, пострадал один человек. Им может являться директор предприятия, производящего FPV-дрон", — сказал собеседник агентства.
По его словам, раненый находится в реанимации, за его жизнь борются медики. Взрыв, предположительно, раздался прямо за спиной у его его охранника, который погиб на месте.
Другой источник подтвердил агентству, что пострадал именно гендиректор "Уралдронзавода".
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.