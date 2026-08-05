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Глава компании — создателя "Упыря" пострадал при взрыве машины на Урале - РИА Новости, 05.08.2026
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14:14 05.08.2026 (обновлено: 15:22 05.08.2026)
Глава компании — создателя "Упыря" пострадал при взрыве машины на Урале

Глава "Уралдронзавода" Ткачук пострадал при взрыве машины в Свердловской области

© Фото : ЖОГА/TelegramВладимир Ткачук
Владимир Ткачук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : ЖОГА/Telegram
Владимир Ткачук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области подорвали машину, в которой, предположительно, находился создатель дрона "Упырь" Ткачук.
  • Как сообщается, он в реанимации, за его жизнь борются медики.
  • Его водитель погиб на месте.
  • Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.
ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Урале подорвали машину, в которой находился создатель БПЛА "Упырь" Владимир Ткачук, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"При взрыве автомобиля в Свердловской области, который произошел вчера вечером, пострадал один человек. Им может являться директор предприятия, производящего FPV-дрон", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, раненый находится в реанимации, за его жизнь борются медики. Взрыв, предположительно, раздался прямо за спиной у его его охранника, который погиб на месте.
Другой источник подтвердил агентству, что пострадал именно гендиректор "Уралдронзавода".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСвердловская областьРоссияУралВладимир Ткачук (Уралдронзавод)
 
 
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