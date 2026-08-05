ЦБ сообщил о росте числа мошеннических операций через банкоматы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во втором квартале 2026-го число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента выросло до 1764 случаев, что больше, чем за весь прошлый год.
- В то же время общее число мошеннических операций с картами снизилось на семь процентов, а объем украденных средств — на 17,1 процента.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. С апреля по июнь число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента выросло до 1764 случаев — это больше, чем за весь прошлый год (1,07 тысячи), следует из материалов Центробанка.
По сравнению с первым кварталом таких операций стало больше в 2,2 раза, а сумма похищенного выросла на 17,7 процента — до 252,3 миллиона рублей.
В то же время общее число мошеннических операций с картами снизилось на семь процентов — до 237 тысяч, а объем украденных средств — на 17,1 процента, до 1,3 миллиарда рублей.
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9 ноября 2025, 11:01