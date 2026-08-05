ЦБ сообщил о росте числа мошеннических операций через банкоматы

По сравнению с первым кварталом таких операций стало больше в 2,2 раза, а сумма похищенного выросла на 17,7 процента — до 252,3 миллиона рублей.

В то же время общее число мошеннических операций с картами снизилось на семь процентов — до 237 тысяч, а объем украденных средств — на 17,1 процента, до 1,3 миллиарда рублей.