В ДТП на трассе в Забайкалье пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 190-м километре федеральной автодороги Чита — Забайкальск 19-летний водитель Toyota Vitz без прав не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся.
- В Агинскую центральную районную больницу доставлены водитель и трое пассажиров, в том числе двое 16-летних и один 17-летний подросток.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Четыре человека, включая трех несовершеннолетних, госпитализированы после ДТП на федеральной трассе в Забайкалье, сообщает Госавтоинспекция региона.
"В результате дорожно-транспортного происшествия в Агинскую центральную районную больницу доставлены водитель и трое пассажиров, в том числе двое 16-летних и один 17-летний подросток", - говорится в сообщении ведомства.