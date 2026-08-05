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В ДТП на трассе в Забайкалье пострадали четыре человека - РИА Новости, 05.08.2026
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06:49 05.08.2026
В ДТП на трассе в Забайкалье пострадали четыре человека

Четыре человека госпитализированы после ДТП в Забайкалье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 190-м километре федеральной автодороги Чита — Забайкальск 19-летний водитель Toyota Vitz без прав не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся.
  • В Агинскую центральную районную больницу доставлены водитель и трое пассажиров, в том числе двое 16-летних и один 17-летний подросток.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Четыре человека, включая трех несовершеннолетних, госпитализированы после ДТП на федеральной трассе в Забайкалье, сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным ГАИ, во вторник на 190-м километре федеральной автодороги Чита - Забайкальск 19-летний водитель Toyota Vitz, не имея прав, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате чего легковушка опрокинулась.
"В результате дорожно-транспортного происшествия в Агинскую центральную районную больницу доставлены водитель и трое пассажиров, в том числе двое 16-летних и один 17-летний подросток", - говорится в сообщении ведомства.
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