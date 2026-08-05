Рейтинг@Mail.ru
Житель Иркутска заплатит компенсацию за использование образа Чебурашки - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 05.08.2026
Житель Иркутска заплатит компенсацию за использование образа Чебурашки

С жителя Иркутска взыскали 50 тысяч рублей за использование образа Чебурашки

© предоставлено арт-объединеним CoolConnectionsЧебурашка
Чебурашка - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© предоставлено арт-объединеним CoolConnections
Чебурашка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Иркутске рассмотрел иск киностудии «Союзмультфильм» к местному жителю о взыскании компенсации за нарушение прав на использование интеллектуальной собственности.
  • Ответчик размещал на своем сайте предложения о продаже товаров с 3D-моделью Чебурашки без лицензии от правообладателя.
  • Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 50 000 рублей и судебные расходы.
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Суд взыскал с иркутянина 50 тысяч рублей в пользу "Союзмультфильма" за использование на сайте при продаже товаров 3D-модели Чебурашки, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Суд в Иркутске рассмотрел иск киностудии "Союзмультфильм" к местному жителю о взыскании компенсации за нарушение прав на использование интеллектуальной собственности. По материалам суда, ответчик, не имея лицензии от правообладателя, размещал у себя на сайте предложения о продаже товаров, содержащих 3D-модель персонажа "Чебурашка", нарушив исключительные права киностудии на товарный знак и произведение.
Чебурашка - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Суд оштрафовал продавца маркетплейса за использование образа Чебурашки
3 июня, 15:06
"Решением суда с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 50 000 рублей, а также судебные расходы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на судебное заседание ответчик не явился и не представил возражений против исковых требований.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Камчатская компания заплатит штраф за использование образов "Смешариков"
14 мая, 10:57
 
Иркутская областьИркутскСоюзмультфильмПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала