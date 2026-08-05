Житель Иркутска заплатит компенсацию за использование образа Чебурашки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Иркутске рассмотрел иск киностудии «Союзмультфильм» к местному жителю о взыскании компенсации за нарушение прав на использование интеллектуальной собственности.
- Ответчик размещал на своем сайте предложения о продаже товаров с 3D-моделью Чебурашки без лицензии от правообладателя.
- Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 50 000 рублей и судебные расходы.
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Суд взыскал с иркутянина 50 тысяч рублей в пользу "Союзмультфильма" за использование на сайте при продаже товаров 3D-модели Чебурашки, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Суд в Иркутске рассмотрел иск киностудии "Союзмультфильм" к местному жителю о взыскании компенсации за нарушение прав на использование интеллектуальной собственности. По материалам суда, ответчик, не имея лицензии от правообладателя, размещал у себя на сайте предложения о продаже товаров, содержащих 3D-модель персонажа "Чебурашка", нарушив исключительные права киностудии на товарный знак и произведение.
"Решением суда с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав в размере 50 000 рублей, а также судебные расходы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на судебное заседание ответчик не явился и не представил возражений против исковых требований.