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В Бухаресте ввели 25 мер по снижению энергопотребления - РИА Новости, 05.08.2026
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20:46 05.08.2026
В Бухаресте ввели 25 мер по снижению энергопотребления

Antena 3: власти Бухареста ограничивают уличное освещение из-за энергокризиса

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкЦепной мост Сечени в Бухаресте
Цепной мост Сечени в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Цепной мост Сечени в Бухаресте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэрия столицы Румынии вводит 25 мер по снижению энергопотребления на весь август.
  • Зарядка электробусов будет проводиться после 23:00, а интенсивность светодиодного уличного освещения будет снижена примерно на 30%.
  • В часы пик в столице Румынии не будут работать цифровые или световые рекламные щиты, а также будут ограничены использование кондиционеров и работа насосов повышения давления.
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Мэрия столицы Румынии вводит меры сокращения расходов электроэнергии, которые включают в себя уменьшение интенсивности уличного освещения, сообщает телеканал Antena 3.
«
"Мэрия столицы объявила о 25 мерах по снижению энергопотребления, действующих в течение всего августа. Зарядка электробусов будет проводиться после 23.00 (совпадает с мск), интенсивность светодиодного уличного освещения будет снижена примерно на 30%, в ряде муниципальных учреждений будет отключено ночное наружное и декоративное освещение", - сообщает телеканал.
Помимо этого, в часы пик в столице Румынии не будут работать цифровые или световые рекламные щиты. Бухарестская муниципальная теплоэнергетическая компания отключит насосы повышения давления. Остальные городские предприятия ограничат использование кондиционеров. Их также обяжут в ночное время отключать все электронные устройства.
Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС "Чернаводэ", где уже был остановлен один из двух реакторов.
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