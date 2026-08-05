Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в 2022–2023 годах получил около 40 тысяч фунтов стерлингов пожертвований от аналитического центра Labour for the Long Term (LLT), сообщает газета Telegraph.

Основатель LLT Дэвид Лоуренс получил подарок в размере 500 тысяч долларов от осужденного криптомошенника Сэма Бэнкмана-Фрида за месяц до первого пожертвования в адрес Стритинга.

По закону британским депутатам и политическим партиям запрещено принимать пожертвования свыше 500 фунтов от иностранных граждан, однако схема с участием британской организации позволяет это делать.

ЛОНДОН, 5 авг – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в 2022–2023 годах получил около 40 тысяч фунтов стерлингов пожертвований из средств осужденного криптомошенника Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщает газета Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в 2022–2023 годах получил около 40 тысяч фунтов стерлингов пожертвований из средств осужденного криптомошенника Сэма Бэнкмана-Фрида, сообщает газета Telegraph.

Основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в марте 2024 года был приговорен федеральным судом Нью-Йорка к 25 годам тюремного заключения и конфискации 11 миллиардов долларов за хищение средств клиентов на сумму около восьми миллиардов долларов.

"Стритинг… получил пожертвования на общую сумму 37,5 тысячи фунтов стерлингов от аналитического центра Labour for the Long Term (LLT) в 2022–2023 годах... Всего за месяц до того, как LLT сделал первое пожертвование, его основатель Дэвид Лоуренс получил подарок в размере 500 тысяч долларов от Сэма Бэнкмана-Фрида", – пишет издание.

Газета отмечает, что по закону британским депутатам и политическим партиям запрещено принимать пожертвования свыше 500 фунтов от иностранных граждан. Однако схема, когда пожертвование поступает через британскую организацию - в данном случае аналитический центр - позволяет это делать.

По данным Telegraph, сайт LLT был зарегистрирован 20 июня 2022 года, а из судебных документов по делу Бэнкмана-Фрида следует, что Лоуренс получил от него 500 тысяч долларов спустя всего десять дней. Через еще два месяца Стритинг получил от LLT первое пожертвование в размере 30 тысяч фунтов.

Источник в Лейбористской партии Великобритании сообщил газете, что аналитический центр предлагал финансирование и другим членам теневого кабинета, однако эти предложения были отклонены ввиду неясного происхождения средств.

Вместе с тем представитель Стритинга заявил, что все необходимые проверки источника финансирования были проведены, а пожертвования были задекларированы в соответствии с правилами.