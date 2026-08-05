СМИ сообщили об угрозе для производства британских ракет

Как напоминает газета, до недавнего времени Британия могла успешно составить конкуренцию на мировом рынке специальных химикатов, которые имеют ключевое значение для производства в аэрокосмической, фармацевтической и автомобильной отраслях, а также в сфере электроники.

По данным Имперского колледжа Лондона, вклад этого сектора в британскую экономику упал за пять лет на 70%, а объемы производства снизились почти на 40%. Отмечается, что закрытие заводов приводит к усилению зависимости от иностранных поставщиков, что ставит под угрозу стратегическую военную автономию Британии.