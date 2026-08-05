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СМИ сообщили об угрозе для производства британских ракет - РИА Новости, 05.08.2026
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СМИ сообщили об угрозе для производства британских ракет

FT: производство ракет и лекарств в Британии может оказаться под угрозой

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Химическая промышленность Великобритании переживает стремительный упадок.
  • С 2020 по 2025 год темпы закрытия химических предприятий в Великобритании выросли в два раза из-за высоких затрат на электроэнергию, ослабления внутренних цепочек поставок, устаревания заводов и конкуренции с Китаем.
  • Вклад химической промышленности в британскую экономику упал за пять лет на 70%, а объемы производства снизились почти на 40%, что ставит под угрозу способность страны производить стратегически важную продукцию.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Производство Британией ракет, медицинских препаратов и другой стратегически важной продукции может оказаться под угрозой из-за упадка химической промышленности, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на исследование Имперского колледжа Лондона.
"Передовая химическая промышленность Великобритании переживает стремительный упадок, что потенциально может иметь серьезные последствия для способности страны производить ракеты, лекарства и другие стратегически важные продукты", - говорится в статье.
Как напоминает газета, до недавнего времени Британия могла успешно составить конкуренцию на мировом рынке специальных химикатов, которые имеют ключевое значение для производства в аэрокосмической, фармацевтической и автомобильной отраслях, а также в сфере электроники.
Однако в период с 2020 по 2025 год темпы закрытия химических предприятий в Великобритании выросли в два раза, пишет Financial Times. Наиболее сильно оказался затронут сектор высококачественной химпродукции, которая поставляется технологически передовым отраслям. Причиной стали высокие затраты на электроэнергию, ослабление внутренних цепочек поставок, устаревание заводов и конкуренция с Китаем, уточняет издание.
По данным Имперского колледжа Лондона, вклад этого сектора в британскую экономику упал за пять лет на 70%, а объемы производства снизились почти на 40%. Отмечается, что закрытие заводов приводит к усилению зависимости от иностранных поставщиков, что ставит под угрозу стратегическую военную автономию Британии.
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