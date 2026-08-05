Премьер Британии поручил пересмотреть пожизненные приговоры

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем поручил пересмотреть пожизненные приговоры, вынесенные в 2005–2012 годах.

Правительство Великобритании планирует реализовать масштабную программу строительства тюрем и рассматривает другие способы увеличения вместимости пенитенциарных учреждений, включая более широкое применение досрочного освобождения женщин-заключенных и ускорение процедуры возвращения иностранцев.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем поручил пересмотреть вынесенные в 2005-2012 годах пожизненные приговоры, чтобы увеличить вместимость тюрем страны.

Политик сообщил, что, помимо планов реализации "самой масштабной" со времен Викторианской эпохи (1837-1901 годы) программы строительства тюрем, правительство Великобритании рассмотрит и другие возможные способы увеличить вместимость пенитенциарных учреждений страны.

соцсети X. "Я поручил пересмотреть пожизненные приговоры, вынесенные в период с 2005 по 2012 год", - написал Бернем

Политик добавил, что также поручил рассмотреть возможность более широкого применения досрочного освобождения женщин-заключенных и изучить вариант ускорения процедуры возвращения иностранцев, осужденных в Британии, в страны их происхождения.

Издание Daily Star ранее сообщило, что почти 2,5 тысячи заключенных, в том числе около ста осужденных за сексуальное насилие, будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. По информации британских СМИ, в частности планировалось освободить трех преступников, убивших в 2019 году полицейского Эндрю Харпера.