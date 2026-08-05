Премьер Британии пообещал "самую масштабную" программу строительства тюрем

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем анонсировал масштабную программу строительства тюрем.

К 2031 году планируется создать 14 тысяч новых мест в тюрьмах.

Осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под программу досрочного выхода из тюрем.

ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал, что в стране за пять лет будет реализована "самая масштабная" со времен Викторианской эпохи (1837-1901 годы) программа строительства новых тюрем.

"Мы реализуем самую масштабную программу строительства тюрем со времен Викторианской эпохи: к 2031 году планируется создать 14 тысяч новых мест", - написал Бернем в соцсети Х

Британский премьер добавил, что также поручил министру юстиции найти другие способы увеличения вместимости тюрем.

Издание Daily Star ранее сообщило, что почти 2,5 тысячи заключенных, в том числе около ста осужденных за сексуальное насилие, будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. По информации британских СМИ, в частности планировалось освободить трех преступников, убивших в 2019 году полицейского Эндрю Харпера.