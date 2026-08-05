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Премьер Британии пообещал "самую масштабную" программу строительства тюрем - РИА Новости, 05.08.2026
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00:46 05.08.2026
Премьер Британии пообещал "самую масштабную" программу строительства тюрем

Премьер Британии Бернем пообещал за пять лет создать 14 тыс новых мест в тюрьмах

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем анонсировал масштабную программу строительства тюрем.
  • К 2031 году планируется создать 14 тысяч новых мест в тюрьмах.
  • Осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под программу досрочного выхода из тюрем.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал, что в стране за пять лет будет реализована "самая масштабная" со времен Викторианской эпохи (1837-1901 годы) программа строительства новых тюрем.
"Мы реализуем самую масштабную программу строительства тюрем со времен Викторианской эпохи: к 2031 году планируется создать 14 тысяч новых мест", - написал Бернем в соцсети Х.
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Британский премьер добавил, что также поручил министру юстиции найти другие способы увеличения вместимости тюрем.
Издание Daily Star ранее сообщило, что почти 2,5 тысячи заключенных, в том числе около ста осужденных за сексуальное насилие, будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. По информации британских СМИ, в частности планировалось освободить трех преступников, убивших в 2019 году полицейского Эндрю Харпера.
Бернем позже сообщил, что осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под готовящуюся программу досрочного выхода из тюрем.
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