Премьер Британии пообещал "самую масштабную" программу строительства тюрем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем анонсировал масштабную программу строительства тюрем.
- К 2031 году планируется создать 14 тысяч новых мест в тюрьмах.
- Осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под программу досрочного выхода из тюрем.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал, что в стране за пять лет будет реализована "самая масштабная" со времен Викторианской эпохи (1837-1901 годы) программа строительства новых тюрем.
Британский премьер добавил, что также поручил министру юстиции найти другие способы увеличения вместимости тюрем.
Издание Daily Star ранее сообщило, что почти 2,5 тысячи заключенных, в том числе около ста осужденных за сексуальное насилие, будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. По информации британских СМИ, в частности планировалось освободить трех преступников, убивших в 2019 году полицейского Эндрю Харпера.
Бернем позже сообщил, что осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под готовящуюся программу досрочного выхода из тюрем.