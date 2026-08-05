Британец в костюме смерти с косой пугал посетителей больницы, пишет Mirror

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 26-летний Леон Гиллеспи напугал посетителей больницы в графстве Денбишир, надев костюм в стиле «Мрачного жнеца» и забравшись на крышу здания.
- За свое поведение Леон Гиллеспи получил штраф.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Британец надел костюм "Мрачного жнеца", символизирующего смерть, и пугал посетителей больницы с ее крыши, за что получил штраф, сообщает газета Mirror.
Нарушителем правопорядка, напугавшим посетителей медицинского учреждения в графстве Денбишир, оказался 26-летний Леон Гиллеспи.
"Он оделся в костюм в стиле "Мрачного жнеца"… и забрался на крышу, откуда смотрел на сотрудников и посетителей", - говорится в материале.
У Гиллеспи был длинный клинок, находясь на здании больницы, правонарушитель "издавал шум". Свое полностью черное одеяние британец позже назвал "костюмом ворона". Гиллеспи не объяснил причины своего поведения.
В результате он был оштрафован на 200 фунтов стерлингов. В суде также стало известно, что ранее Гиллеспи украл из магазина кошачий корм и наполнитель для туалета стоимостью от 30 до 40 фунтов, а также еду и напитки.
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