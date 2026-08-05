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Британец в костюме смерти с косой пугал посетителей больницы, пишет Mirror - РИА Новости, 05.08.2026
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23:10 05.08.2026
Британец в костюме смерти с косой пугал посетителей больницы, пишет Mirror

Mirror: британец в костюме "Мрачного жнеца" пугал посетителей больницы

© AP Photo / Matt DunhamСотрудники британской полиции в Великобритании
Сотрудники британской полиции в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Сотрудники британской полиции в Великобритании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 26-летний Леон Гиллеспи напугал посетителей больницы в графстве Денбишир, надев костюм в стиле «Мрачного жнеца» и забравшись на крышу здания.
  • За свое поведение Леон Гиллеспи получил штраф.
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Британец надел костюм "Мрачного жнеца", символизирующего смерть, и пугал посетителей больницы с ее крыши, за что получил штраф, сообщает газета Mirror.
Нарушителем правопорядка, напугавшим посетителей медицинского учреждения в графстве Денбишир, оказался 26-летний Леон Гиллеспи.
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"Он оделся в костюм в стиле "Мрачного жнеца"… и забрался на крышу, откуда смотрел на сотрудников и посетителей", - говорится в материале.
У Гиллеспи был длинный клинок, находясь на здании больницы, правонарушитель "издавал шум". Свое полностью черное одеяние британец позже назвал "костюмом ворона". Гиллеспи не объяснил причины своего поведения.
В результате он был оштрафован на 200 фунтов стерлингов. В суде также стало известно, что ранее Гиллеспи украл из магазина кошачий корм и наполнитель для туалета стоимостью от 30 до 40 фунтов, а также еду и напитки.
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