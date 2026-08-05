Рейтинг@Mail.ru
Бразилия понижает дипотношения с одним Аргентиной - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 05.08.2026 (обновлено: 07:58 05.08.2026)

Бразилия понижает дипотношения с одним Аргентиной

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразилия решила понизить уровень дипломатических отношений с Аргентиной до временного поверенного в делах.
  • Причиной стали заявления президента Аргентины Хавьера Милея, который раскритиковал политику президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
  • Аргентинскому послу в Бразилиа Даниэлю Раймонди была вручена нота протеста после заявлений Милея.
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 авг - РИА Новости. Бразилия решила понизить уровень дипломатических отношений с Аргентиной до временного поверенного в делах из-за заявлений президента Хавьера Милея, сообщил телеканал CNN Brasil.
"Правительство Бразилии во вторник приняло решение не отправлять посла Жулиу Бителли обратно в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с правительством Хавьера Милея до уровня временного поверенного в делах", - отметил канал.
Это решение было доведено до сведения аргентинского посла в Бразилиа Даниэля Раймонди, который получил ноту протеста после новых заявлений со стороны аргентинского президента.
Милей 25 июля в Сан-Паулу был одним из гостей на съезде Либеральной партии, которая утвердила оппозиционера Флавио Болсонару своим кандидатом на пост президента Бразилии. Там аргентинский президент раскритиковал политику действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы и грубо высказался в адрес судьи Верховного федерального суда Алешандри ди Мораиса.
После этого МИД Бразилии вызвал своего посла в Буэнос-Айресе Жулиу Бителли для консультаций. Милей в новых выступлениях продолжил критиковать политику президента Бразилии.
 
В миреБразилияАргентинаБразилиаЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала