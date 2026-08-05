Бразилия понижает дипотношения с одним Аргентиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Бразилия решила понизить уровень дипломатических отношений с Аргентиной до временного поверенного в делах.

Причиной стали заявления президента Аргентины Хавьера Милея, который раскритиковал политику президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Аргентинскому послу в Бразилиа Даниэлю Раймонди была вручена нота протеста после заявлений Милея.

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 авг - РИА Новости. Бразилия решила понизить уровень дипломатических отношений с Аргентиной до временного поверенного в делах из-за заявлений президента Хавьера Милея, сообщил телеканал Бразилия решила понизить уровень дипломатических отношений с Аргентиной до временного поверенного в делах из-за заявлений президента Хавьера Милея, сообщил телеканал CNN Brasil

"Правительство Бразилии во вторник приняло решение не отправлять посла Жулиу Бителли обратно в Аргентину и понизить уровень дипломатических отношений с правительством Хавьера Милея до уровня временного поверенного в делах", - отметил канал.

Это решение было доведено до сведения аргентинского посла в Бразилиа Даниэля Раймонди, который получил ноту протеста после новых заявлений со стороны аргентинского президента.

Милей 25 июля в Сан-Паулу был одним из гостей на съезде Либеральной партии, которая утвердила оппозиционера Флавио Болсонару своим кандидатом на пост президента Бразилии. Там аргентинский президент раскритиковал политику действующего бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы и грубо высказался в адрес судьи Верховного федерального суда Алешандри ди Мораиса.