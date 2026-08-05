Патрушев обсудил с лидером Бразилии вопросы сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял Николая Патрушева, главу Морской коллегии РФ, который находится с рабочим визитом в Бразилии.
- В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы российско-бразильского сотрудничества и международной безопасности.
БРАЗИЛИА, 5 авг – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял помощника российского лидера, главу Морской коллегии РФ Николая Патрушева, который находится с рабочим визитом в стране, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы российско-бразильского сотрудничества. Отдельно были затронуты вопросы международной безопасности.
Патрушев проинформировал Лулу да Силву о договоренностях, достигнутых в ходе проходящих двусторонних переговоров по линии Морской коллегии РФ с участием представителей министерств, научного сообщества и компаний двух стран.