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Патрушев обсудил с лидером Бразилии вопросы сотрудничества - РИА Новости, 05.08.2026
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06:06 05.08.2026
Патрушев обсудил с лидером Бразилии вопросы сотрудничества

Президент Бразилии Лула да Силва и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества

© РИА Новости / Эдуард ПесовРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Эдуард Песов
Рукопожатие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял Николая Патрушева, главу Морской коллегии РФ, который находится с рабочим визитом в Бразилии.
  • В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы российско-бразильского сотрудничества и международной безопасности.
БРАЗИЛИА, 5 авг – РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял помощника российского лидера, главу Морской коллегии РФ Николая Патрушева, который находится с рабочим визитом в стране, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы российско-бразильского сотрудничества. Отдельно были затронуты вопросы международной безопасности.
Патрушев проинформировал Лулу да Силву о договоренностях, достигнутых в ходе проходящих двусторонних переговоров по линии Морской коллегии РФ с участием представителей министерств, научного сообщества и компаний двух стран.
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В миреРоссияНиколай ПатрушевЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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