Патрушев рассказал о востребованности опыта России в сфере малых АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что опыт России в сфере атомной энергетики малой мощности будет востребован в Бразилии.
- Речь идет о возможности поставок в Бразилию малых АЭС «Елена-М» и плавучих энергоблоков, а также реакторов для флота.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Опыт России в сфере атомной энергетики малой мощности будет востребован в Бразилии, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.
Помощник президента уточнил, что помимо реакторов для флота, речь может идти о малых АЭС "Елена-М" и плавучих энергоблоках, которые могут долгие годы и с минимальным обслуживанием снабжать электричеством самые удаленные уголки Бразилии.
"По сути, это универсальные, экономичные и безопасные ядерные батарейки. Помимо корпорации "Росатом" такие проекты готов реализовать Курчатовский институт", - резюмировал он.
Патрушев провел переговоры с командующим ВМС Бразилии
4 августа, 09:00