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Патрушев рассказал о востребованности опыта России в сфере малых АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что опыт России в сфере атомной энергетики малой мощности будет востребован в Бразилии.

Речь идет о возможности поставок в Бразилию малых АЭС «Елена-М» и плавучих энергоблоков, а также реакторов для флота.

БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Опыт России в сфере атомной энергетики малой мощности будет востребован в Бразилии, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.

"Уверен, с учетом ведущихся в Бразилии работ по созданию собственного корабельного ядерного реактора для вас будет востребован российский опыт в сфере атомной энергетики малой мощности", - указал Патрушев

Помощник президента уточнил, что помимо реакторов для флота, речь может идти о малых АЭС "Елена-М" и плавучих энергоблоках, которые могут долгие годы и с минимальным обслуживанием снабжать электричеством самые удаленные уголки Бразилии.