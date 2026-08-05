Рейтинг@Mail.ru
Патрушев рассказал о востребованности опыта России в сфере малых АЭС - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:03 05.08.2026 (обновлено: 15:56 05.08.2026)
Патрушев рассказал о востребованности опыта России в сфере малых АЭС

Патрушев: опыт России в сфере АЭС малой мощности будет востребован в Бразилии

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что опыт России в сфере атомной энергетики малой мощности будет востребован в Бразилии.
  • Речь идет о возможности поставок в Бразилию малых АЭС «Елена-М» и плавучих энергоблоков, а также реакторов для флота.
БРАЗИЛИА, 5 авг - РИА Новости. Опыт России в сфере атомной энергетики малой мощности будет востребован в Бразилии, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа.
"Уверен, с учетом ведущихся в Бразилии работ по созданию собственного корабельного ядерного реактора для вас будет востребован российский опыт в сфере атомной энергетики малой мощности", - указал Патрушев.
Помощник президента уточнил, что помимо реакторов для флота, речь может идти о малых АЭС "Елена-М" и плавучих энергоблоках, которые могут долгие годы и с минимальным обслуживанием снабжать электричеством самые удаленные уголки Бразилии.
"По сути, это универсальные, экономичные и безопасные ядерные батарейки. Помимо корпорации "Росатом" такие проекты готов реализовать Курчатовский институт", - резюмировал он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Патрушев провел переговоры с командующим ВМС Бразилии
4 августа, 09:00
 
ЭкономикаБразилияРоссияБразилиаНиколай ПатрушевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала