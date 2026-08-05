В Курской области мужчина умер при атаке БПЛА на частный дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Козыревка Курской области вражеский беспилотник атаковал частный дом.
- Один человек погиб, семь ранены, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина скончался из-за травм, полученных в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Козыревка в Курской области, несколько человек ранены, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Глава региона добавил, что пострадавшим оказывают первую помощь, их готовят к эвакуации в Курск.
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22 июня 2022, 17:18