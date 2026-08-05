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В Курской области мужчина умер при атаке БПЛА на частный дом - РИА Новости, 05.08.2026
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22:22 05.08.2026 (обновлено: 22:45 05.08.2026)
В Курской области мужчина умер при атаке БПЛА на частный дом

В селе Козыревка мужчина умер при атаке БПЛА на частный дом

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Козыревка Курской области вражеский беспилотник атаковал частный дом.
  • Один человек погиб, семь ранены, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Мужчина скончался из-за травм, полученных в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Козыревка в Курской области, несколько человек ранены, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Вражеский беспилотник атаковал частный дом в селе Козырёвка. В результате прилёта ранены 6 человек, трое их них в тяжёлом состоянии. К огромному горю, от полученных травм умер 57-летний мужчина", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Глава региона добавил, что пострадавшим оказывают первую помощь, их готовят к эвакуации в Курск.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнКурск
 
 
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