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В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили балкон частного дома - РИА Новости, 05.08.2026
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21:26 05.08.2026
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили балкон частного дома

В анапском селе обломки БПЛА повредили балкон частного дома

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обломки БПЛА попали в балкон трехэтажного частного дома в анапском селе Супсех.
  • Пострадавших нет, возгорание оперативно ликвидировали.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА попали в балкон частного дома в анапском селе Супсех, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Обломки БПЛА повредили частный дом в анапском селе Супсех. Фрагменты беспилотника попали в балкон трехэтажного частного дома... Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. Оперативные службы работают на месте.
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