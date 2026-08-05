В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили балкон частного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки БПЛА попали в балкон трехэтажного частного дома в анапском селе Супсех.
- Пострадавших нет, возгорание оперативно ликвидировали.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА попали в балкон частного дома в анапском селе Супсех, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Обломки БПЛА повредили частный дом в анапском селе Супсех. Фрагменты беспилотника попали в балкон трехэтажного частного дома... Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. Оперативные службы работают на месте.