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Глава Башкирии сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне Уфы - РИА Новости, 05.08.2026
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12:08 05.08.2026
Глава Башкирии сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров: обломки БПЛА упали в промзоне Уфы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В уфимской промзоне упали обломки беспилотников, возникло возгорание.
  • Пострадавших нет, экологическая обстановка под контролем мобильных лабораторий.
УФА, 5 авг – РИА Новости. Обломки беспилотников упали в промзоне Уфы, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на платформе "Макс".
"Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал", - написал Хабиров.
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Он добавил, что поводов для волнения об отравлении воздуха в Уфе нет.
"Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку", - сказал глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУфаРадий Хабиров
 
 
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