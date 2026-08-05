Глава Башкирии сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне Уфы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В уфимской промзоне упали обломки беспилотников, возникло возгорание.
- Пострадавших нет, экологическая обстановка под контролем мобильных лабораторий.
УФА, 5 авг – РИА Новости. Обломки беспилотников упали в промзоне Уфы, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на платформе "Макс".
"Отбили очередную террористическую атаку на наши предприятия. Обломки БПЛА упали в уфимской промзоне. Сейчас здесь тушат пожар. Главное, что никто не погиб и не пострадал", - написал Хабиров.
Он добавил, что поводов для волнения об отравлении воздуха в Уфе нет.
"Мобильные лаборатории контролируют экологическую обстановку", - сказал глава региона.
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30 июля, 13:32