В Брянской области за сутки уничтожили 291 украинский БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Брянской областью за сутки уничтожен 291 украинский БПЛА.
- В уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 5 авг - РИА Новости. Уничтожен 291 украинский БПЛА за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожен 291 вражеский БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Ковальчука, в уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.