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В Брянской области за сутки уничтожили 291 украинский БПЛА - РИА Новости, 05.08.2026
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10:05 05.08.2026
В Брянской области за сутки уничтожили 291 украинский БПЛА

Ковальчук: за сутки над Брянской областью сбили 291 беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Брянской областью за сутки уничтожен 291 украинский БПЛА.
  • В уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 5 авг - РИА Новости. Уничтожен 291 украинский БПЛА за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожен 291 вражеский БПЛА самолетного типа", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным Ковальчука, в уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по региону.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссияЕгор КовальчукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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