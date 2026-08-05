Средства ПВО уничтожили вражеские БПЛА над Ульяновской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО перехватили и уничтожили 4 вражеских БПЛА над Ульяновской областью.
- Пострадавших и повреждений имущества нет.
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 4 вражеских БПЛА над Ульяновской область, пострадавших нет, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 4 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. Места падения зафиксированы на территории Старомайнского и Цильнинского районов", - говорится в публикации главы региона в канале на платформе "Макс".
ПВО за ночь сбила 475 беспилотников
Вчера, 08:05