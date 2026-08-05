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Средства ПВО уничтожили вражеские БПЛА над Ульяновской областью - РИА Новости, 05.08.2026
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10:05 05.08.2026
Средства ПВО уничтожили вражеские БПЛА над Ульяновской областью

Средства ПВО уничтожили 4 беспилотника над Ульяновской областью

© Shutterstock/FOTODOM / Quatrox ProductionВид на Ульяновск
Вид на Ульяновск - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Quatrox Production
Вид на Ульяновск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средства ПВО перехватили и уничтожили 4 вражеских БПЛА над Ульяновской областью.
  • Пострадавших и повреждений имущества нет.
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили 4 вражеских БПЛА над Ульяновской область, пострадавших нет, сообщил губернатор Алексей Русских.
"Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 4 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. Места падения зафиксированы на территории Старомайнского и Цильнинского районов", - говорится в публикации главы региона в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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