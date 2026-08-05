Над Орловской областью уничтожили 26 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА ночью над Орловской областью.
- Пострадавших и повреждений нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА ночью над Орловской областью, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 26 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет", - написал Клычков в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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