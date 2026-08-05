В Калужской области уничтожили 20 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в Калужской области и на окраине Калуги.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в Калужской области и на окраине Калуги, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Думиничского, Жиздринского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на местах работают оперативные группы.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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