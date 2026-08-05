В Калужской области уничтожили 20 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в Калужской области и на окраине Калуги.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили 20 БПЛА в Калужской области и на окраине Калуги, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 20 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского , Думиничского, Жиздринского, Жуковского , Кировского, Малоярославецкого, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал Шапша в канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что на местах работают оперативные группы.