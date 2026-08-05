В Запорожской области запустили систему оповещения о БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры Запорожской области совместно с телевизионной и радиовещательной сетью и радиохолдингом «Радиоальянс» запустило систему оповещения об опасности БПЛА на участке трассы Р-280.

Оповещение можно услышать при помощи радиоприемника на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия», проходящем через Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику.

Предупредительные сообщения транслируются в тестовом режиме на частотах «Дорожного радио».

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Систему оповещения об опасности БПЛА на участке трассы Р-280, проходящем по новым регионам РФ, запустило минцифры Запорожской области совместно с телевизионной и радиовещательной сетью и радиохолдингом "Радиоальянс", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В минцифры Запорожской области пояснили, что оповещение можно услышать при помощи радиоприемника на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую и Херсонскую области , а также Донецкую Народную Республику.

"Запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио"... Оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки", - рассказали в ведомстве.

В минцифры добавили, что данный проект реализован в Запорожской области по поручению губернатора Евгения Балицкого.

"Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", - приводит слова министра цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григория Прохватилова пресс-служба минцифры региона.