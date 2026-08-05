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В Запорожской области запустили систему оповещения о БПЛА - РИА Новости, 05.08.2026
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19:32 05.08.2026
В Запорожской области запустили систему оповещения о БПЛА

На трассе Р-280 запустили систему оповещения об опасности БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские боевики запускают беспилотник
Украинские боевики запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские боевики запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры Запорожской области совместно с телевизионной и радиовещательной сетью и радиохолдингом «Радиоальянс» запустило систему оповещения об опасности БПЛА на участке трассы Р-280.
  • Оповещение можно услышать при помощи радиоприемника на участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия», проходящем через Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику.
  • Предупредительные сообщения транслируются в тестовом режиме на частотах «Дорожного радио».
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Систему оповещения об опасности БПЛА на участке трассы Р-280, проходящем по новым регионам РФ, запустило минцифры Запорожской области совместно с телевизионной и радиовещательной сетью и радиохолдингом "Радиоальянс", рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В минцифры Запорожской области пояснили, что оповещение можно услышать при помощи радиоприемника на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящем через Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику.
"Запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах "Дорожного радио"... Оповещение работает в тестовом режиме, завершаются финальные настройки", - рассказали в ведомстве.
В минцифры добавили, что данный проект реализован в Запорожской области по поручению губернатора Евгения Балицкого.
"Услышав предупредительное сообщение в радиоэфире, автомобилисты смогут быстрее сориентироваться в обстановке и принять меры безопасности прямо во время движения", - приводит слова министра цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григория Прохватилова пресс-служба минцифры региона.
В ведомстве уточнили, что услышать предупредительные сообщения можно на следующих частотах "Дорожного радио": АПП Весело-Вознесенка, Новоазовск - 90,4 FM; Мариуполь -94,3 FM; Бердянск, Бердянск-Инзовка, Инзовка, Новогригорьевка, Мелитополь-Новогригорьевка - 95,5 FM; Мелитополь, Геническ, Чонгар, Новотроицкое, Новотроицкое-Чаплинка, Чаплинка-Каланчак-АПП Армянск, Инзовка-Мелитополь - 95,1 FM.
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