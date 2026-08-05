Рейтинг@Mail.ru
Отделение радионуклидной диагностики откроют в больнице Ставрополья - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
11:15 05.08.2026
Отделение радионуклидной диагностики откроют в больнице Ставрополья

В ставропольской больнице появится отделение радионуклидной диагностики

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Врач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. До конца года на базе Ставропольской краевой больницы откроется отделение радионуклидной диагностики, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
"Для этого на территории больницы ведется монтаж быстровозводимого модульного здания. Здание площадью около 400 квадратных метров будет делиться на четыре блока: радионуклидного обеспечения, радионуклидной диагностики, зоны отделения для пациентов и отделения для персонала", - написал Владимиров на платформе "Макс".
Отдельное помещение будет отведено для установки однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, совмещенного с рентгеновским компьютерным томографом. Его поставку и монтаж ожидают в скором времени.
"Это уникальный аппарат, в котором объединены две технологии – однофотонная эмиссионная компьютерная томография и рентгеновская компьютерная томография. Причем, это не два отдельных исследования, а единый процесс: сначала получают функциональную картину, а затем анатомическую. А самое ценное, что программа совмещает эти данные с очень высокой точностью, что позволяет поставить верный диагноз и определить наиболее эффективную стратегию лечения пациентов", - подчеркнул он.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что на Ставрополье в том числе благодаря реализации краевых госпрограмм и нескольких региональных проектов продолжается строительство и ремонт медучреждений, строительство современных модульных конструкций в здравоохранении, а также приобретение медицинского оборудования. Так, для Ставропольской краевой больницы, в рамках мероприятий, предусмотренных краевой госпрограммой и регпроектом, в 2026 году приобретается девять единиц оборудования, четыре из них в скором времени будут поставлены, среди них - однофотонный эмиссионный компьютерный томограф.
Активное долголетие в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Интерактивную карту "Активное долголетие" запустят на Ставрополье
4 августа, 14:37
 
Ставропольский крайОбществоЗдоровьеМедицинаЗдравоохранение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала