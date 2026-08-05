Отделение радионуклидной диагностики откроют в больнице Ставрополья

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. До конца года на базе Ставропольской краевой больницы откроется отделение радионуклидной диагностики, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Для этого на территории больницы ведется монтаж быстровозводимого модульного здания. Здание площадью около 400 квадратных метров будет делиться на четыре блока: радионуклидного обеспечения, радионуклидной диагностики, зоны отделения для пациентов и отделения для персонала", - написал Владимиров на платформе "Макс".

Отдельное помещение будет отведено для установки однофотонного эмиссионного компьютерного томографа, совмещенного с рентгеновским компьютерным томографом. Его поставку и монтаж ожидают в скором времени.

"Это уникальный аппарат, в котором объединены две технологии – однофотонная эмиссионная компьютерная томография и рентгеновская компьютерная томография. Причем, это не два отдельных исследования, а единый процесс: сначала получают функциональную картину, а затем анатомическую. А самое ценное, что программа совмещает эти данные с очень высокой точностью, что позволяет поставить верный диагноз и определить наиболее эффективную стратегию лечения пациентов", - подчеркнул он.