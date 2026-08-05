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Российский военный ожидает серьезных боев за Алексеево-Дружковку - РИА Новости, 05.08.2026
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Российский военный ожидает серьезных боев за Алексеево-Дружковку

Военный ожидает серьезных боев за Алексеево-Дружковку из-за ее расположения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексеево-Дружковка укреплена слабее Константиновки, но за поселок будут серьезные бои, так как он расположен на пути к Славянску и Краматорску.
  • В Алексеево-Дружковке есть линия обороны и, вероятно, используются подвальные помещения, несмотря на то что укрепления не кажутся значительными.
ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Алексеево-Дружковка укреплена слабее Константиновки, однако за нее будут серьезные бои, так как поселок расположен на пути к Славянску и Краматорску, рассказал журналистам помощник командира батальона по нанесению огневого поражения 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Берия.
Алексеево-Дружковка — поселок городского типа, расположенный в Константиновском районе ДНР. До СВО здесь проживали около 7,3 тысячи человек. Расстояние от освобожденного ВС РФ города Константиновка - около 12 километров.
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"Конечно, ВСУ там (в Алексеево-Дружковке – ред.) сосредоточились. Я бы не сказал, что там где-то прямо сильно накопано. Но думаю, что и подвальные помещения, и какая-то линия обороны есть. Я думаю, что да, придется повоевать - потому что это все дорога на Славянск, на Краматорск", - сказал Берия.
Он отметил, что, согласно радиоперехватам и бесед с пленными, паники у украинских войск нет, но мотивация вести боевые действия слабая.
"Там тоже воюют люди не первый год. Но настроение чувствуется, я говорю, и по работе с пленными, что поникшие, желания воевать нет. Сильно измотанные, человеческого ресурса нет. То есть где-то проблемы с питанием, с БК (боеприпасы - ред.), также с медициной, выкатиться не могут, мы их добиваем, также оставляют раненых", - рассказал Берия.
Ранее временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Лис сообщал на видео от Минобороны, что первые штурмовые отряды зашли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР, оттесняют противника к центру населенного пункта.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаСлавянскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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