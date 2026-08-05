ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс".
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