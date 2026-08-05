Над Тульской областью уничтожили шесть БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Тульской области уничтожены шесть БПЛА.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены шесть украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что опасность БПЛА в регионе сохраняется.
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