В Тульской области уничтожили украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА в Тульской области.
- Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА в Тульской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский беспилотник. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Предварительно, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, добавил глава региона.
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