Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА над Тульской областью.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один украинский БПЛА над Тульской областью, никто не пострадал, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"В небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен один украинский беспилотник. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Предварительно, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, отметил глава региона.
Губернатор добавил, что в области сохраняется опасность атаки БПЛА.
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22 июня 2022, 17:18