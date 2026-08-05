Рейтинг@Mail.ru
В Курской области три человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 05.08.2026 (обновлено: 11:56 05.08.2026)
В Курской области три человека пострадали при атаке беспилотника

В курском селе Малое Солдатское три человека пострадали при атаке беспилотника

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Малое Солдатское Курской области три человека ранены после атаки БПЛА ВСУ.
  • Раненые получат специализированную помощь в Курской областной больнице.
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Три человека ранены после атаки БПЛА ВСУ в селе Малое Солдатское Курской области, их доставят в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
Беловском районе в результате атаки вражеского БПЛА ранены три человека. Беспилотник нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское. У 39-летней женщины слепое осколочное ранение правой голени", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что еще у одного сотрудника предприятия 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти.
"На месте им оказана первая помощь, на автомобиле скорой доставляем раненых в Курскую областную больницу", - сообщил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Курская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала