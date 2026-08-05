В Курской области три человека пострадали при атаке беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Малое Солдатское Курской области три человека ранены после атаки БПЛА ВСУ.
- Раненые получат специализированную помощь в Курской областной больнице.
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Три человека ранены после атаки БПЛА ВСУ в селе Малое Солдатское Курской области, их доставят в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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"В Беловском районе в результате атаки вражеского БПЛА ранены три человека. Беспилотник нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское. У 39-летней женщины слепое осколочное ранение правой голени", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что еще у одного сотрудника предприятия 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти.
"На месте им оказана первая помощь, на автомобиле скорой доставляем раненых в Курскую областную больницу", - сообщил губернатор.
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