В Курской области три человека пострадали при атаке беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Малое Солдатское Курской области три человека ранены после атаки БПЛА ВСУ.

Раненые получат специализированную помощь в Курской областной больнице.

КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Три человека ранены после атаки БПЛА ВСУ в селе Малое Солдатское Курской области, их доставят в областную больницу, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

« "В Беловском районе в результате атаки вражеского БПЛА ранены три человека. Беспилотник нанес удар по предприятию в селе Малое Солдатское. У 39-летней женщины слепое осколочное ранение правой голени", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что еще у одного сотрудника предприятия 1954 года рождения слепое осколочное ранение поясницы, а у 41-летнего мужчины слепое осколочное ранение челюсти.