ВС России уничтожили бронетранспортер М-113 в Сумской области

КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили бронетранспортер американского производства М-113 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Варяг.

Он уточнил, что для уничтожения цели были направлены три FPV-дрона.