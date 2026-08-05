ВС России уничтожили бронетранспортер М-113 в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили бронетранспортер американского производства М-113 ВСУ в Сумской области.
- Для уничтожения цели были направлены три FPV-дрона после того, как операторы разведывательного БПЛА Zala передали координаты обнаруженного в лесополосе БТР.
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили бронетранспортер американского производства М-113 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Варяг.
"Операторы разведывательного БПЛА Zala передали нам координаты обнаруженного в лесополосе БТР М-113 ВСУ", - рассказал военный.
Он уточнил, что для уничтожения цели были направлены три FPV-дрона.
"Цель была успешно уничтожена", - отметил боец.
По его словам, специалисты беспилотных систем также активно уничтожают живую силу и места скопления противника.
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