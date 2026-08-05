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Российские ученые создали наземный дрон для уборки ягод - РИА Новости, 05.08.2026
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06:20 05.08.2026
Российские ученые создали наземный дрон для уборки ягод

В Казани испытывают беспилотник для уборки ягод в промышленных объемах

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкВыращивание клубники в тепличном хозяйстве
Выращивание клубники в тепличном хозяйстве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Выращивание клубники в тепличном хозяйстве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский ГАУ совместно с компанией «Инноста» испытывает автономный наземный дрон для промышленных ягодных садов.
  • Дрон представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом, способную выполнять задания автономно.
  • Разработчики планируют использовать дрон для перевозки урожая, а также для навески ягодоуборочного комбайна и других операций по обработке почвы.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ученые из Казани испытывают автономный наземный дрон, который сможет взять на себя уборку ягод в промышленных объемах, а также обработку почв, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ).
"Казанский ГАУ совместно с компанией "Инноста" испытывает автономный наземный дрон для промышленных ягодных садов. Машина сама передвигается по междурядьям и вывозит урожай на склад, а в перспективе возьмет на себя уборку, опрыскивание и обработку почвы", - говорится в сообщении.
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По расчетам разработчиков, уже в следующем сезоне 20 гектаров насаждений с помощью этого дрона, оснащенного разным оборудованием, смогут обслуживать несколько человек.
Ученые объяснили, что дрон представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом. По их словам, помимо возможности дистанционного управления с пульта, робот способен получать задание и выполнять его без оператора.
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"Принципиальное отличие этой машины в том, что она автономна. Ей задают цель, а не траекторию: робот сам выстраивает маршрут по ряду и работает без человека рядом. Первая освоенная операция - транспортировка. Сборщики набирают ягоду, машина по графику подходит к точке сбора, ее загружают, оператор подтверждает отправку со смартфона, и груз уезжает на склад", - отметили в университете.
При этом перевозка грузов остается лишь одной из функций, подчеркнули там. Так, платформа проектируется как база для навесного и прицепного оборудования.
"Следующий шаг - навесить на платформу ягодоуборочный комбайн и отказаться от трактора уже и в этой операции. Ценность здесь не в механике - она довольно простая, - а в системе управления, которая позволяет машине ориентироваться в саду самостоятельно", - добавили в Казанском ГАУ.
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