Российские ученые создали наземный дрон для уборки ягод

Краткий пересказ от РИА ИИ Казанский ГАУ совместно с компанией «Инноста» испытывает автономный наземный дрон для промышленных ягодных садов.

Дрон представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом, способную выполнять задания автономно.

Разработчики планируют использовать дрон для перевозки урожая, а также для навески ягодоуборочного комбайна и других операций по обработке почвы.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ученые из Казани испытывают автономный наземный дрон, который сможет взять на себя уборку ягод в промышленных объемах, а также обработку почв, рассказали РИА Новости в Казанском государственном аграрном университете (ГАУ).

"Казанский ГАУ совместно с компанией "Инноста" испытывает автономный наземный дрон для промышленных ягодных садов. Машина сама передвигается по междурядьям и вывозит урожай на склад, а в перспективе возьмет на себя уборку, опрыскивание и обработку почвы", - говорится в сообщении.

По расчетам разработчиков, уже в следующем сезоне 20 гектаров насаждений с помощью этого дрона, оснащенного разным оборудованием, смогут обслуживать несколько человек.

Ученые объяснили, что дрон представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом. По их словам, помимо возможности дистанционного управления с пульта, робот способен получать задание и выполнять его без оператора.

« "Принципиальное отличие этой машины в том, что она автономна. Ей задают цель, а не траекторию: робот сам выстраивает маршрут по ряду и работает без человека рядом. Первая освоенная операция - транспортировка. Сборщики набирают ягоду, машина по графику подходит к точке сбора, ее загружают, оператор подтверждает отправку со смартфона, и груз уезжает на склад", - отметили в университете.

При этом перевозка грузов остается лишь одной из функций, подчеркнули там. Так, платформа проектируется как база для навесного и прицепного оборудования.