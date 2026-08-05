Рейтинг@Mail.ru
Детям в больницах Белгорода важно помогать восстановиться, заявил Поддубный - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 05.08.2026
Детям в больницах Белгорода важно помогать восстановиться, заявил Поддубный

Поддубный: детям в больницах Белгорода важно помогать восстановиться

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Поддубный, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, посетил новое приемное отделение Детской клинической больницы в Белгороде.
  • Поддубный осмотрел медицинские помещения и оценил современное диагностическое оборудование в больнице.
  • Он подчеркнул важность психологической реабилитации детей наряду с физическим восстановлением и отметил наличие необходимых специалистов и техники в больнице.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детям, находящимся в больницах Белгорода, важно помогать восстановиться не только физически, но и психологически, специалисты и техника для этого есть, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой РФ Евгений Поддубный.
В "Единой России" рассказали, что Поддубный посетил новое приемное отделение Детской клинической больницы в Белгороде. Там он осмотрел экстренные операционные, реанимационные и приемно-смотровые боксы, палаты динамического наблюдения, а также оценил современные аппараты диагностики, такие как томографы, рентген-аппараты, аппараты для эндоскопии и УЗИ.
"Важно, чтобы вместе с физическим восстановлением дети проходили психологическую реабилитацию. Чтобы дети скорее возвращались к нормальной жизни и снова пошли в школу", - сказал Поддубный, слова которого приводятся в Telegram-канале "Единой России".
Он подчеркнул, что для этих целей в белгородской Детской больнице уже есть соответствующая техника и профессиональные специалисты.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Поддубный рассказал, почему идет в Госдуму от "Единой России"
3 августа, 20:18
 
БелгородРоссияЕвгений ПоддубныйГосдума РФПроисшествияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала