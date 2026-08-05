Детям в больницах Белгорода важно помогать восстановиться, заявил Поддубный

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детям, находящимся в больницах Белгорода, важно помогать восстановиться не только физически, но и психологически, специалисты и техника для этого есть, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой РФ Евгений Поддубный.