Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Поддубный, представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, посетил новое приемное отделение Детской клинической больницы в Белгороде.
- Поддубный осмотрел медицинские помещения и оценил современное диагностическое оборудование в больнице.
- Он подчеркнул важность психологической реабилитации детей наряду с физическим восстановлением и отметил наличие необходимых специалистов и техники в больнице.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детям, находящимся в больницах Белгорода, важно помогать восстановиться не только физически, но и психологически, специалисты и техника для этого есть, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой РФ Евгений Поддубный.
В "Единой России" рассказали, что Поддубный посетил новое приемное отделение Детской клинической больницы в Белгороде. Там он осмотрел экстренные операционные, реанимационные и приемно-смотровые боксы, палаты динамического наблюдения, а также оценил современные аппараты диагностики, такие как томографы, рентген-аппараты, аппараты для эндоскопии и УЗИ.
"Важно, чтобы вместе с физическим восстановлением дети проходили психологическую реабилитацию. Чтобы дети скорее возвращались к нормальной жизни и снова пошли в школу", - сказал Поддубный, слова которого приводятся в Telegram-канале "Единой России".
Он подчеркнул, что для этих целей в белгородской Детской больнице уже есть соответствующая техника и профессиональные специалисты.
Поддубный рассказал, почему идет в Госдуму от "Единой России"
3 августа, 20:18