В ВОЗ сделали заявление о биологически активных добавках

Краткий пересказ от РИА ИИ Биологически активные добавки (БАД) не могут заменить полноценное питание и применяются только для устранения определенных дефицитов.

ВОЗ рекомендует получать питательные вещества из здорового и сбалансированного питания, а не из добавок.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Биологически активные добавки (БАД) не могут заменить полноценное питание, их можно использовать только для устранения определенных дефицитов, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ рассматривает пищевые добавки как инструмент для устранения дефицита конкретных микронутриентов в уязвимых группах населения, а не как общую замену сбалансированному питанию", - отметили в ВОЗ.

Например, как указали в организации, руководства по дородовому уходу рекомендуют прием некоторых микронутриентных добавок во время беременности, включая фолиевую кислоту и железо.