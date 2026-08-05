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В ВОЗ сделали заявление о биологически активных добавках - РИА Новости, 05.08.2026
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02:04 05.08.2026 (обновлено: 02:07 05.08.2026)
В ВОЗ сделали заявление о биологически активных добавках

ВОЗ: биологически активные добавки не могут заменить сбалансированное питание

© Fotolia / cat_111Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Fotolia / cat_111
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Биологически активные добавки (БАД) не могут заменить полноценное питание и применяются только для устранения определенных дефицитов.
  • ВОЗ рекомендует получать питательные вещества из здорового и сбалансированного питания, а не из добавок.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Биологически активные добавки (БАД) не могут заменить полноценное питание, их можно использовать только для устранения определенных дефицитов, рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"ВОЗ рассматривает пищевые добавки как инструмент для устранения дефицита конкретных микронутриентов в уязвимых группах населения, а не как общую замену сбалансированному питанию", - отметили в ВОЗ.
Например, как указали в организации, руководства по дородовому уходу рекомендуют прием некоторых микронутриентных добавок во время беременности, включая фолиевую кислоту и железо.
"Общие рекомендации ВОЗ делают акцент на получение питательных веществ посредством здорового, сбалансированного питания, богатого овощами, фруктами, цельнозерновыми и другими продуктами, а не использование добавок", - подчеркнули в ВОЗ.
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