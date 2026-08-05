Астроном рассказал, какие созвездия можно увидеть в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Август — хороший месяц для наблюдения созвездий летне-осеннего треугольника: Лиры, Лебедя и Орла.
- В августе также можно наблюдать созвездия Кассиопеи, Цефея, Персея и Андромеды.
- Туманность Андромеды можно рассмотреть невооруженным глазом людям с хорошим зрением, а с помощью бинокля ее смогут увидеть все желающие.
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Август хорош для наблюдения созвездий летне-осеннего треугольника - Лиры, Лебедя и Орла, также будет видна группа созвездий Кассиопеи, Цефея, Персея и Андромеды, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.
"Месяц август хорош для наблюдения "постоянной экспозиции" летнего неба - созвездий летне-осеннего треугольника - Лиры, Лебедя и Орла. Кроме того, достаточно высоко над горизонтом поднимается группа созвездий Кассиопеи, Цефея, Персея и Андромеды", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в созвездии Андромеды обязательно стоит попробовать найти и рассмотреть небольшое туманное пятнышко - туманность Андромеды, ближайшую соседнюю крупную галактику.
"Туманность Андромеды люди с хорошим зрением могут рассмотреть невооруженным взглядом, а с помощью бинокля - и все желающие. Все наблюдения следует проводить вдали от городской засветки и без источников освещения, мешающих наблюдениям", - подчеркнул ученый.
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