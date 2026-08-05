Астроном рассказал, какие созвездия можно увидеть в августе

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Август хорош для наблюдения созвездий летне-осеннего треугольника - Лиры, Лебедя и Орла, также будет видна группа созвездий Кассиопеи, Цефея, Персея и Андромеды, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

Он отметил, что в созвездии Андромеды обязательно стоит попробовать найти и рассмотреть небольшое туманное пятнышко - туманность Андромеды, ближайшую соседнюю крупную галактику.

"Туманность Андромеды люди с хорошим зрением могут рассмотреть невооруженным взглядом, а с помощью бинокля - и все желающие. Все наблюдения следует проводить вдали от городской засветки и без источников освещения, мешающих наблюдениям", - подчеркнул ученый.