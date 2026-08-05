При атаке беспилотников в Белгородской области ранены три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Смородино Грайворонского округа с беспилотника сбросили взрывное устройство на частный дом, двое пострадавших доставлены в Грайворонскую ЦРБ.
- В Шебекино FPV-дрон ударил по автомобилю, женщина в тяжелом состоянии с травматической ампутацией голени доставлена в Шебекинскую ЦРБ.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"Сегодня ночью в Грайворонском округе в селе Смородино с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный дом. Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по данным оперштаба, в городе Шебекино ранним утром FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщину в тяжелом состоянии с травматической ампутацией голени бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ.
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22 июня 2022, 17:18