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При атаке беспилотников в Белгородской области ранены три человека - РИА Новости, 05.08.2026
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07:17 05.08.2026 (обновлено: 07:23 05.08.2026)
При атаке беспилотников в Белгородской области ранены три человека

При атаке беспилотников в Белгородской области ранены три мирных жителя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Смородино Грайворонского округа с беспилотника сбросили взрывное устройство на частный дом, двое пострадавших доставлены в Грайворонскую ЦРБ.
  • В Шебекино FPV-дрон ударил по автомобилю, женщина в тяжелом состоянии с травматической ампутацией голени доставлена в Шебекинскую ЦРБ.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"Сегодня ночью в Грайворонском округе в селе Смородино с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный дом. Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по данным оперштаба, в городе Шебекино ранним утром FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщину в тяжелом состоянии с травматической ампутацией голени бойцы "Орлана" доставили в Шебекинскую ЦРБ.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияШебекино
 
 
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