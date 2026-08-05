При атаке БПЛА в Тульской области повреждены два многоквартирных дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта.
- Повреждения произошли из-за атак украинских беспилотников.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два многоквартирных дома и два производственных объекта повреждены в Тульской области из-за атак БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников... зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе", - написал он на платформе "Макс".
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