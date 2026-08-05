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При атаке БПЛА в Тульской области повреждены два многоквартирных дома - РИА Новости, 05.08.2026
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05:50 05.08.2026 (обновлено: 05:56 05.08.2026)
При атаке БПЛА в Тульской области повреждены два многоквартирных дома

При атаке БПЛА в Тульской области повреждены два производственных объекта

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тульской области повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта.
  • Повреждения произошли из-за атак украинских беспилотников.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Два многоквартирных дома и два производственных объекта повреждены в Тульской области из-за атак БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников... зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе", - написал он на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТульская областьНовомосковск (Тульская область)Дмитрий МиляевВеневский район
 
 
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