Глава АСИ рассказала о региональных демографических мерах

Она отметила, что к практикам подключаются компании, корпоративный сектор, который достраивает, в том числе, и региональные меры поддержки корпоративными мерами.

"Уже, как вы знаете, по результатам статистического анализа, есть первые результаты: по итогам 2025 года показали положительную динамику такие субъекты, как Республика Мордовия, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область", - уточнила глава АСИ.