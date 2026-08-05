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Глава АСИ рассказала о региональных демографических мерах - РИА Новости, 05.08.2026
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07:41 05.08.2026 (обновлено: 10:03 05.08.2026)
Глава АСИ рассказала о региональных демографических мерах

Чупшева: регионы уходят от критерия нуждаемости в демографических мерах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГенеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светлана Чупшева во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Горно-Алтайске
Генеральный директор АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светлана Чупшева во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Горно-Алтайске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регионы России уходят от критерия нуждаемости в части демографических мер.
  • Компании и корпоративный сектор подключаются к мерам поддержки, дополняя региональные меры корпоративными.
  • По итогам 2025 года Республика Мордовия, Вологодская, Калининградская и Нижегородская области показали положительную динамику в демографических мерах.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Регионы России уходят от критерия нуждаемости в части демографических мер, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"В части демографических мер поддержки регионы уходят от критерия нуждаемости, тем самым демонстрируя, показывая важность для государства, для региона политики, направленной на поддержку рождения ребенка и особенно поддержку многодетных семей", - сказала Чупшева в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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Она отметила, что к практикам подключаются компании, корпоративный сектор, который достраивает, в том числе, и региональные меры поддержки корпоративными мерами.
"Уже, как вы знаете, по результатам статистического анализа, есть первые результаты: по итогам 2025 года показали положительную динамику такие субъекты, как Республика Мордовия, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область", - уточнила глава АСИ.
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РоссияВологодская областьКалининградская областьСветлана ЧупшеваМихаил МишустинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
 
 
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