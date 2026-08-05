Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева обыграла Плишкову во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто.
- Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу Андреевой.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева обыграла чешку Каролину Плишкову во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в Торонто, призовой фонд которого превышает 7,4 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу Андреевой, которая является пятой ракеткой мира. Плишкова располагается на 66-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался чуть менее одного часа.
В третьем раунде россиянка сыграет с победительницей матча между мексиканкой Ренатой Сарасуа (73) и канадкой Лейлой Фернандес (34).