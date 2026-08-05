На Алтае при пожаре погиб 13-летний мальчик

БАРНАУЛ, 5 авг – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик погиб, десятилетний пострадал во время пожара в Республике Алтай, сообщили в МЧС по региону.

Отмечается, что местный житель, увидев пожар, вызвал скорую помощь и пожарных.

Сообщается, что пожар ликвидировали на площади 114 квадратных метров семь человек и три единицы техники.