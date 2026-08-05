На Алтае при пожаре погиб 13-летний мальчик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Кызыл-Таш Республики Алтай на пожаре погиб 13-летний мальчик, 10-летний ребенок пострадал.
- Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, пожар ликвидировали на площади 114 квадратных метров.
БАРНАУЛ, 5 авг – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик погиб, десятилетний пострадал во время пожара в Республике Алтай, сообщили в МЧС по региону.
"13-летний мальчик погиб на пожаре в Кош-Агачском районе, еще один сильно пострадал. Происшествие произошло в частном доме на улице Колхозной в селе Кызыл-Таш", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что местный житель, увидев пожар, вызвал скорую помощь и пожарных.
"Рядом с местом ЧП находился 10-летний мальчик с ожогами. Его доставили в Кош-Агачскую районную больницу. В ходе тушения огнеборцами было обнаружено тело 13-летнего мальчика без признаков жизни… Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - отмечают в МЧС.
Сообщается, что пожар ликвидировали на площади 114 квадратных метров семь человек и три единицы техники.
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