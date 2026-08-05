Рейтинг@Mail.ru
На Алтае при пожаре погиб 13-летний мальчик - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 05.08.2026
На Алтае при пожаре погиб 13-летний мальчик

На Алтае при пожаре погиб 13-летний мальчик, еще один ребенок пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Кызыл-Таш Республики Алтай на пожаре погиб 13-летний мальчик, 10-летний ребенок пострадал.
  • Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, пожар ликвидировали на площади 114 квадратных метров.
БАРНАУЛ, 5 авг – РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик погиб, десятилетний пострадал во время пожара в Республике Алтай, сообщили в МЧС по региону.
"13-летний мальчик погиб на пожаре в Кош-Агачском районе, еще один сильно пострадал. Происшествие произошло в частном доме на улице Колхозной в селе Кызыл-Таш", - говорится в сообщении.
Последствия ДТП в Алтайском крае. 26 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
На Алтае три человека погибли в ДТП
26 июля, 06:02
Отмечается, что местный житель, увидев пожар, вызвал скорую помощь и пожарных.
"Рядом с местом ЧП находился 10-летний мальчик с ожогами. Его доставили в Кош-Агачскую районную больницу. В ходе тушения огнеборцами было обнаружено тело 13-летнего мальчика без признаков жизни… Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем", - отмечают в МЧС.
Сообщается, что пожар ликвидировали на площади 114 квадратных метров семь человек и три единицы техники.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на АЗС
Вчера, 02:48
 
ПроисшествияРеспублика АлтайКош-Агачский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала