СМИ: в Африке быстрыми темпами распространяется комар, устойчивый к химии

Краткий пересказ от РИА ИИ Инвазивный вид малярийного комара Anopheles stephensi, устойчивый ко всем известным инсектицидам, распространяется по Африке с пугающей скоростью.

Ареал Anopheles stephensi расширяется от Джибути на востоке в сторону Ганы на западе и через Кению к югу, комары также проникли в Йемен.

Эксперты опасаются, что комары могут создать серьезные проблемы для крупных городов, таких как Лагос и Киншаса, так как у большинства горожан нет иммунитета к малярии.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Инвазивный вид малярийного комара, устойчивый ко всем известным инсектицидам, распространяется по Африке с пугающей скоростью, угрожая городским жителям, у которых в основном нет иммунитета к малярии, сообщает газета Инвазивный вид малярийного комара, устойчивый ко всем известным инсектицидам, распространяется по Африке с пугающей скоростью, угрожая городским жителям, у которых в основном нет иммунитета к малярии, сообщает газета New York Times со ссылкой на исследование в научном журнале Science.

"Инвазивный малярийный комар с устойчивостью к инсектицидам, прекрасно чувствующий себя в городах, где малярия не представляла большой опасности, распространяется все дальше и быстрее по Африке , превзойдя ожидания даже пессимистично настроенных ученых", - пишет издание.

Речь идет о комаре вида Anopheles stephensi. Изучив особей из десяти стран, ученые пришли к выводу, что у африканских комаров имеется генетическая устойчивость ко всем применяемым ныне инсектицидам. Многие эксперты в области здравоохранения считают, что пытаться истребить этот вид или хотя бы сдержать его распространение уже слишком поздно.

"В последние годы меньше говорят о том, что "нам действительно нужно сдержать вторжение (этого вида - ред.)", потому что все, кто знает, что к чему, осознают, что джинна уже полностью выпустили из бутылки", - заявил ведущий автор исследования и научный сотрудник университета Квинсленда Тристан Деннис.

По данным газеты, ареал Anopheles stephensi расширяется с пугающей скоростью. Комары быстро перемещаются по открытой плоской местности, обдуваемой ветрами, распространяясь от Джибути на востоке, где они изначально и появились на континенте, в сторону Ганы на западе и через Кению к югу. Они также проникли в Йемен.

Как пишет New York Times, этот вид, в отличие от других малярийных комаров в Африке, прекрасно себя чувствует как в сельской, так и в городской среде, в засушливые и дождливые сезоны. Эксперты опасаются, что он может создать серьезные проблемы для крупных городов, таких как нигерийский Лагос и Киншаса в ДР Конго.