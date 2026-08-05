В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Бугульмы и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Бугульма, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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