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Аэропорт в Лейпциге приостановил работу из-за подозрительного объекта - РИА Новости, 05.08.2026
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10:11 05.08.2026 (обновлено: 11:34 05.08.2026)
Аэропорт в Лейпциге приостановил работу из-за подозрительного объекта

Аэропорт в Лейпциге приостановил работу из-за неизвестного объекта в небе

© AP Photo / Michael ProbstПассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Michael Probst
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Лейпциг/Галле произошел инцидент, связанный с безопасностью, что привело к приостановке полетов.
  • Был замечен неизвестный летающий объект, из-за чего несколько самолетов, включая пассажирский, были перенаправлены в другие аэропорты.
  • Полеты на северной взлетно-посадочной полосе возобновились в 1:55 по местному времени, в то время как южная взлетно-посадочная полоса остается закрытой.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Работа аэропорта Лейпциг/Галле была ограничена из-за обнаружения неизвестного объекта в небе над аэропортом и подозрительного предмета на одной из взлетно-посадочных полос, сообщило полицейское управление Лейпцига.
"В ночь на среду в аэропорту Лейпциг/Галле произошел инцидент, связанный с безопасностью, что привело к приостановке полетов. Незадолго до полуночи вблизи аэропорта Лейпциг/Галле был замечен неизвестный летающий объект, что привело к перенаправлению нескольких самолетов, включая пассажирский, в другие аэропорты", - сообщается в пресс-релизе правоохранителей.
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Кроме того, в районе южной взлетно-посадочной полосы был обнаружен некий предмет, его сначала проверила федеральная полиция при помощи робота-сапера, отмечается в сообщении полиции.
Полеты на северной взлетно-посадочной полосе возобновились в 1.55 по местному времени (2.55 мск), южная взлетно-посадочная полоса остается закрытой, уточнили правоохранители.
Земельная полиция в сотрудничестве с федеральной полицией начала расследование инцидента.
По информации таблоида Bild, над аэропортом был замечен беспилотник.
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