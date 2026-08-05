Аэропорт в Лейпциге приостановил работу из-за подозрительного объекта

Краткий пересказ от РИА ИИ В аэропорту Лейпциг/Галле произошел инцидент, связанный с безопасностью, что привело к приостановке полетов.

Был замечен неизвестный летающий объект, из-за чего несколько самолетов, включая пассажирский, были перенаправлены в другие аэропорты.

Полеты на северной взлетно-посадочной полосе возобновились в 1:55 по местному времени, в то время как южная взлетно-посадочная полоса остается закрытой.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Работа аэропорта Лейпциг/Галле была ограничена из-за обнаружения неизвестного объекта в небе над аэропортом и подозрительного предмета на одной из взлетно-посадочных полос, сообщило полицейское управление Лейпцига.

"В ночь на среду в аэропорту Лейпциг/Галле произошел инцидент, связанный с безопасностью, что привело к приостановке полетов. Незадолго до полуночи вблизи аэропорта Лейпциг /Галле был замечен неизвестный летающий объект, что привело к перенаправлению нескольких самолетов, включая пассажирский, в другие аэропорты", - сообщается в пресс-релизе правоохранителей.

Кроме того, в районе южной взлетно-посадочной полосы был обнаружен некий предмет, его сначала проверила федеральная полиция при помощи робота-сапера, отмечается в сообщении полиции.

Полеты на северной взлетно-посадочной полосе возобновились в 1.55 по местному времени (2.55 мск), южная взлетно-посадочная полоса остается закрытой, уточнили правоохранители.

Земельная полиция в сотрудничестве с федеральной полицией начала расследование инцидента.