Китайский юань обеспечивает более трети международных расчетов через А7

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская система международных расчетов А7 подвела итоги первого полугодия 2026 года, в январе-июне на китайский юань приходилось 36% международных расчетов клиентов компании, цифра выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – тогда этот показатель составлял 29%, сообщает компания.

Одновременно в платежах растет использование дирхамов ОАЭ — их доля по итогам первых шести месяцев 2026 года достигла почти 12%. Это связано с расширением торговых связей российского бизнеса со странами Ближнего Востока, отмечают в А7.