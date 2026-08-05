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Китайский юань обеспечивает более трети международных расчетов через А7 - РИА Новости, 05.08.2026
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15:54 05.08.2026
Китайский юань обеспечивает более трети международных расчетов через А7

Китайский юань обеспечивает 36% международных расчетов через А7

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российская система международных расчетов А7 подвела итоги первого полугодия 2026 года, в январе-июне на китайский юань приходилось 36% международных расчетов клиентов компании, цифра выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – тогда этот показатель составлял 29%, сообщает компания.
Одновременно в платежах растет использование дирхамов ОАЭ — их доля по итогам первых шести месяцев 2026 года достигла почти 12%. Это связано с расширением торговых связей российского бизнеса со странами Ближнего Востока, отмечают в А7.
Крупнейшим торговым направлением остается Китай, страна обеспечивает почти треть международных расчетов клиентов компании. Основную часть операций составляет оплата импортных поставок в Россию — на такие платежи приходится свыше 90% расчетов. Чаще всего сервисами А7 пользуются компании, импортирующие электронику, автотовары, одежду, пищевые добавки и строительные материалы. Почти 38% платежей обеспечивают компании малого бизнеса, еще более 43% — среднего.
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