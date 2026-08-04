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Врач назвала звонок в скорую опасной ошибкой при травме зуба - РИА Новости, 04.08.2026
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17:59 04.08.2026
Врач назвала звонок в скорую опасной ошибкой при травме зуба

Тишкина: при травме зуба нужно срочно ехать к стоматологу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач-стоматолог во время приема пациента
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач-стоматолог во время приема пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При травме зуба не следует звонить в скорую, а нужно срочно ехать к стоматологу, так как время играет решающую роль, рассказала кандидат медицинских наук, стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач клиники New Iceberg Ольга Тишкина.
  • При полном выбивании зуба его следует попытаться вставить обратно в лунку или поместить в емкость с молоком и срочно отправляться к стоматологу.
  • Врач предостерегла от фиксации зуба проволокой в травмпункте и отметила, что потеря зуба может привести к атрофии костной ткани челюсти и другим проблемам.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. При травме зуба не следует звонить в скорую, а нужно срочно ехать к стоматологу, так как время играет решающую роль, рассказала кандидат медицинских наук, стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач клиники New Iceberg Ольга Тишкина.
"Самая распространенная и самая опасная ошибка - звонок в скорую помощь. Такое решение кажется логичным, так как травмы зубов часто из-за обилия крови выглядят устрашающе, однако лучше не тратить драгоценное время на ожидание бригады и самостоятельно ехать в ближайшую стоматологическую клинику", - сказала Тишкина в беседе с "Газетой.Ru".
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По словам врача, если зуб сместился, но остался в лунке, его нужно аккуратно вернуть в исходное положение - это поможет восстановить кровоснабжение. Если сделать это не получается, следует немедленно ехать к стоматологу, желательно в течение часа, посоветовала Тишкина.
При полном выбивании зуба важно действовать быстро: клетки связки на поверхности корня сохраняют жизнеспособность недолго, поэтому промедление резко снижает шансы на приживление, пояснила врач. Алгоритм действий в таком случае: найти зуб, взять его только за коронку, не касаясь корня, при загрязнении ополоснуть молоком или физраствором, затем попытаться вставить обратно в лунку, а если не получается - поместить в емкость с молоком и срочно отправляться к стоматологу, отметила Тишкина.
Также врач предостерегла от фиксации зуба проволокой в травмпункте - это мешает заживлению и может вызвать воспаление, правильнее использовать современные адгезивные шины.
"Многим кажется, что проще не бороться за зуб, а поставить имплант. Однако с медицинской точки зрения это неравноценная замена. Без корня зуба костная ткань челюсти перестает получать необходимую нагрузку и атрофируется, возникает провал в десне, соседние зубы смещаются, меняется прикус. Все это делает последующее протезирование значительно более сложным, долгим и дорогим", - заключила Тишкина.
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