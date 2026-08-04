Врач назвала звонок в скорую опасной ошибкой при травме зуба

Краткий пересказ от РИА ИИ При травме зуба не следует звонить в скорую, а нужно срочно ехать к стоматологу, так как время играет решающую роль, рассказала кандидат медицинских наук, стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач клиники New Iceberg Ольга Тишкина.

При полном выбивании зуба его следует попытаться вставить обратно в лунку или поместить в емкость с молоком и срочно отправляться к стоматологу.

Врач предостерегла от фиксации зуба проволокой в травмпункте и отметила, что потеря зуба может привести к атрофии костной ткани челюсти и другим проблемам.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. При травме зуба не следует звонить в скорую, а нужно срочно ехать к стоматологу, так как время играет решающую роль, рассказала кандидат медицинских наук, стоматолог-травматолог, доцент кафедры медицины катастроф РУДН, главный врач клиники New Iceberg Ольга Тишкина.

"Самая распространенная и самая опасная ошибка - звонок в скорую помощь. Такое решение кажется логичным, так как травмы зубов часто из-за обилия крови выглядят устрашающе, однако лучше не тратить драгоценное время на ожидание бригады и самостоятельно ехать в ближайшую стоматологическую клинику", - сказала Тишкина в беседе с "Газетой.Ru"

По словам врача, если зуб сместился, но остался в лунке, его нужно аккуратно вернуть в исходное положение - это поможет восстановить кровоснабжение. Если сделать это не получается, следует немедленно ехать к стоматологу, желательно в течение часа, посоветовала Тишкина.

При полном выбивании зуба важно действовать быстро: клетки связки на поверхности корня сохраняют жизнеспособность недолго, поэтому промедление резко снижает шансы на приживление, пояснила врач. Алгоритм действий в таком случае: найти зуб, взять его только за коронку, не касаясь корня, при загрязнении ополоснуть молоком или физраствором, затем попытаться вставить обратно в лунку, а если не получается - поместить в емкость с молоком и срочно отправляться к стоматологу, отметила Тишкина.

Также врач предостерегла от фиксации зуба проволокой в травмпункте - это мешает заживлению и может вызвать воспаление, правильнее использовать современные адгезивные шины.