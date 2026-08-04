В токийском зоопарке погибли три львицы, причиной могла стать жара

Краткий пересказ от РИА ИИ В токийском зоопарке Тама в течение недели погибли три львицы.

У всех погибших животных при патолого-анатомическом исследовании выявлены обезвоживание и полиорганная недостаточность, администрация зоопарка считает, что на их состояние могла повлиять жара.

Еще три льва остаются в тяжелом состоянии, показ львов и работа экскурсионного автобуса по их вольеру прекращены.

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. Три львицы погибли в токийском зоопарке Тама в течение недели, причиной могла стать сильная жара, сообщила администрация зоопарка.

С середины июля у львов начали отмечать потерю аппетита, вялость и снижение активности. К 22 июля лечение потребовалось десяти из 16 содержавшихся в зоопарке животных — двум самцам и восьми самкам. У некоторых львов состояние ухудшилось вплоть до полной потери аппетита, неспособности стоять и потери сознания.

Животных охлаждали водой и вентиляторами, им делали внутривенные вливания и вводили лекарственные препараты. Несмотря на предпринятые меры, трехлетняя львица Муги умерла 28 июля, 11-летняя Итиго — 31 июля, а 15-летняя Луэна — 2 августа. Точные причины их смерти устанавливаются.

« "При патолого-анатомическом исследовании у всех трех животных были выявлены обезвоживание всего организма и полиорганная недостаточность. Мы считаем, что на их состояние могла повлиять жара", — говорится в сообщении зоопарка.

Еще три льва остаются в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно стоять. Еще четыре животных выздоровели или идут на поправку.

Зоопарк с 23 июля прекратил показ львов и работу экскурсионного автобуса по их вольеру. Возобновлять их пока не планируется.