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В токийском зоопарке погибли три львицы, причиной могла стать жара - РИА Новости, 04.08.2026
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11:36 04.08.2026

В токийском зоопарке погибли три львицы, причиной могла стать жара

© REUTERS / Tokyo Zoological Park SocietyОдна из погибших львиц в токийском зоопарке Тама
Одна из погибших львиц в токийском зоопарке Тама - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Tokyo Zoological Park Society
Одна из погибших львиц в токийском зоопарке Тама
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В токийском зоопарке Тама в течение недели погибли три львицы.
  • У всех погибших животных при патолого-анатомическом исследовании выявлены обезвоживание и полиорганная недостаточность, администрация зоопарка считает, что на их состояние могла повлиять жара.
  • Еще три льва остаются в тяжелом состоянии, показ львов и работа экскурсионного автобуса по их вольеру прекращены.
ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. Три львицы погибли в токийском зоопарке Тама в течение недели, причиной могла стать сильная жара, сообщила администрация зоопарка.
С середины июля у львов начали отмечать потерю аппетита, вялость и снижение активности. К 22 июля лечение потребовалось десяти из 16 содержавшихся в зоопарке животных — двум самцам и восьми самкам. У некоторых львов состояние ухудшилось вплоть до полной потери аппетита, неспособности стоять и потери сознания.
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Животных охлаждали водой и вентиляторами, им делали внутривенные вливания и вводили лекарственные препараты. Несмотря на предпринятые меры, трехлетняя львица Муги умерла 28 июля, 11-летняя Итиго — 31 июля, а 15-летняя Луэна — 2 августа. Точные причины их смерти устанавливаются.
«
"При патолого-анатомическом исследовании у всех трех животных были выявлены обезвоживание всего организма и полиорганная недостаточность. Мы считаем, что на их состояние могла повлиять жара", — говорится в сообщении зоопарка.
Еще три льва остаются в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно стоять. Еще четыре животных выздоровели или идут на поправку.
Зоопарк с 23 июля прекратил показ львов и работу экскурсионного автобуса по их вольеру. Возобновлять их пока не планируется.
В настоящее время в зоопарке Тама содержатся 13 львов — пять самцов и восемь самок.
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