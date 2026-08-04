Журова оценила решение российских волейболистов отказаться от ЧМ

«

"Скорее всего, им бы не дали визу или придумали бы что-нибудь еще. Подстроили бы кучу препонов, несомненно. Если это соревнование не является отборочным для Олимпийских игр, то не стоит переживать и нужно начинать готовиться к отборочным. Это лучше, чем ломать копья об стену с ними. Но единственно верным решением для международной федерации было бы давать проводить соревнования тем странам, которые могут обеспечить равный доступ для всех", - сказала Журова.