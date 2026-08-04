Журова оценила решение российских волейболистов отказаться от ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова поддержала решение сборной России по волейболу отказаться от участия в чемпионате мира в Польше.
- Мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира по волейболу из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши.
- Светлана Журова считает, что единственно верным решением для международной федерации было бы давать проводить соревнования странам, которые могут обеспечить равный доступ для всех участников.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости поддержала решение сборной России по волейболу отказаться от участия в чемпионате мира в Польше.
Чемпионат мира по волейболу пройдет в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года. Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны.
«
"Скорее всего, им бы не дали визу или придумали бы что-нибудь еще. Подстроили бы кучу препонов, несомненно. Если это соревнование не является отборочным для Олимпийских игр, то не стоит переживать и нужно начинать готовиться к отборочным. Это лучше, чем ломать копья об стену с ними. Но единственно верным решением для международной федерации было бы давать проводить соревнования тем странам, которые могут обеспечить равный доступ для всех", - сказала Журова.