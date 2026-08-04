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Журова оценила решение российских волейболистов отказаться от ЧМ - РИА Новости Спорт, 04.08.2026
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Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:13 04.08.2026
Журова оценила решение российских волейболистов отказаться от ЧМ

Журова об отказе участвовать в ЧМ-2027 по волейболу: было бы кучу препонов

© Фото : Пресс-служба ВФВВолейболисты сборной России
Волейболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Пресс-служба ВФВ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова поддержала решение сборной России по волейболу отказаться от участия в чемпионате мира в Польше.
  • Мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира по волейболу из-за отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории Польши.
  • Светлана Журова считает, что единственно верным решением для международной федерации было бы давать проводить соревнования странам, которые могут обеспечить равный доступ для всех участников.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с РИА Новости поддержала решение сборной России по волейболу отказаться от участия в чемпионате мира в Польше.
Чемпионат мира по волейболу пройдет в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года. Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила, что мужская сборная России не примет участия в чемпионате мира в силу отсутствия гарантий безопасности для российских спортсменов на территории этой страны.
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"Скорее всего, им бы не дали визу или придумали бы что-нибудь еще. Подстроили бы кучу препонов, несомненно. Если это соревнование не является отборочным для Олимпийских игр, то не стоит переживать и нужно начинать готовиться к отборочным. Это лучше, чем ломать копья об стену с ними. Но единственно верным решением для международной федерации было бы давать проводить соревнования тем странам, которые могут обеспечить равный доступ для всех", - сказала Журова.
Мужская сборная России по волейболу на чемпионате Европы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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ВолейболСветлана ЖуроваЧемпионат мира по волейболуВсероссийская федерация волейбола (ВФВ)
 
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